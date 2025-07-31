Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na Yeni Atama

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na Yeni Atama
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Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Kayseri İl Jandarma Komutanı değişti. Bingöl İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, Kayseri İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile yapılan atamalarda Kayseri İl Jandarma Komutanı değişti.

Yayımlanan kararnameye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı görevine Bingöl İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt getirilirken, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı ise Jandarma Genel Komutanlığı'na çekildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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