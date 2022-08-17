Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri haberi | Bünyan Belediyesi ilkokul restoresi için harekete geçti

Kayseri haberi | Bünyan Belediyesi ilkokul restoresi için harekete geçti

Yerel Haberler

Kayseri yerel haberi | Bünyan Belediyesi ekipleri, Çağlayan İlkokulu'nun restore çalışmalarını en hızlı şekilde tamamlamak için harekete geçti.

Bünyan Belediyesi ekipleri, Çağlayan İlkokulu'nun restore çalışmalarını en hızlı şekilde tamamlamak için harekete geçti.

Bünyan yöresel ürünlerinin yeniden canlandırılması, Kadın Kooperatifi kurarak ilçede yöresel ve organik ürünler yetiştirilmesi, kadınların üretime katılması ve Bünyan'da üretimi desteklemek için Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İlçe Kaymakamı Turgut Gülen'in girişimleri ve Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da destekleriyle hayata geçirilmesi planlanan projenin en kısa sürede tamamlanması için Bünyan Belediyesi ekipleri çalışmalarına hız vererek bir hafta önce incelemesi yapılan Çağlayan İlkokulunda çalışmalara başladı.

Proje ile yöresel ürünlerin üretilip pazarlanacağına, üretime, kadın üreticiye ve girişimciye destek verileceğine değinen Başkan Altun, " İlçemizin gelişimine katkı sağlayacak, tarihi ve kültürel miraslarımızı öne çıkaracak, yöresel ürünlerimizi yeniden canlandıracak tüm fikir ve projelere açığız. Bunları hayata geçirmek için kaymakamlığımız dahil tüm belediye personel ve ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bünyan Belediyesi Hisarcık Çağlayan Bünyan Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title