Kayseri haber: Yahyalı Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Yahyalı Belediyesi araç filosunu gençleştirme çalışmaları çerçevesinde satın aldığı yeni kazıcı yükleyici iş makinasını filosuna kattı.

İş makinasının tanıtım töreninde konuşan Yahyalı belediye Başkanı Esat Öztürk; "Yeni bünyemize kattığımız iş makinamız ilçemize hayırlı olsun. Belediyemiz bünyesinde bulunan 50 araç ile bu ilçede hizmet veriyoruz. İş makinaları çalışa çalışa zaman içinde yıpranıyorlar. 1 milyon TL bedelle yeni kazıcı yükleyici iş makinasını satın aldık. Biz, belediye olarak hizmet etmeyi seviyoruz. Tüm iş makinalarımız sahada çalışıyorlar. Bütçesi olan bir belediyeyiz. Zamanla yarışıyoruz. 41 tane mahallemiz var, onların talepleri için kopup koşturuyoruz. Her zaman onların yanındayız. Bizim sloganımızı 'Az maliyet, çok faaliyet' olarak belirledik. Çalışmalarımızı bu slogan çerçevesinde yürütmeye devam ediyoruz. Belediye olarak büyük bir aileyiz. Bu ilçenin güzelliği için menfaatleri için çalışıyoruz. Biz bu ilçeyi seviyoruz. Gerek Kayseri'den gerek Ankara'dan gerekse AB projeleri ile bu ilçeye yeni kazanımlar katmak istiyoruz. Yüzde 68 oy oranı ile bizi bu göreve getiren insanlara hizmet borcumuz var. Yaptığımız çalışmalar bu ilçede yaşayan herkese feda olsun" diye konuştu. - KAYSERİ