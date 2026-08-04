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Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz Emekliye Sevk Edildi

Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz Emekliye Sevk Edildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Bu kapsamda Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz emekliye sevk edildi. Karar, askeri hiyerarşide önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz emekliye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Açıklanan kararlar kapsamında Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz emekliye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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