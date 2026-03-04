Erciyes yolu çalışmaların ardından trafiğe açıldı

Haberler

Yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılan Kayseri-Erciyes Karayolu, çalışmaların ardından araç trafiğine açıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Yoğun kar, sis ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılan Kayseri-Erciyes Karayolu yapılan çalışmalar neticesinde saat 21.00 itibarıyla çift yönlü olarak tüm araç trafiğine açılmıştır." - KAYSERİ

