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Kayseri Devlet Hastanesi kliniğinde ağaç dikme etkinliği düzenlendi

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Kayseri Devlet Hastanesi kliniğinde ağaç dikme etkinliği düzenlendi
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Kayseri Devlet Hastanesine bağlı Erkilet Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl, yöneticiler ve personel katıldı; fidanlar toprakla buluşturulup can suyu verildi.

Kayseri Devlet Hastanesine bağlı Erkilet Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde, daha yeşil ve yaşanabilir bir çevreye katkı sağlamak amacıyla ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl, hastane yöneticileri ve kliniğimizde görev yapan personelimiz katıldı. Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl, ağaç dikmenin çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması açısından taşıdığı öneme değindi. Başhekim ve beraberindeki heyet, klinik bahçesinde fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Geleceğe nefes olacak her fidanın yarınlara bırakılan değerli bir miras olduğuna inanıyor, etkinliğe katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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