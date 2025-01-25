Kayseri Develi'de Duaya Çıkan Vatandaşlar Yağmur ve Kar İçin Ellerini Semaya Açtı

Kayseri'nin Develi ilçesinde sabah namazı vaktinde yağmur ve kar duası yapıldı.

Develi ilçesinde mevsimde yeteri kadar yağış olmaması nedeniyle ilçe sakinleri duaya çıktı. Mustafa Asım Köksal mahallesinde bulunan Yeni Camii'nde sabah namazını kılan vatandaşlar, daha sonra ellerini yağmur ve kar için semaya açtı. Cemaat duada, yeterli yağışın olması için dua etti. - KAYSERİ