Kayseri'deki Kooperatif Mağdurları Evlerinden Tahliye Ediliyor

Kayseri'de 2011 yılında aldıkları evler için yeni borç çıkarılan Eser Yapı Kooperatifi mağdurları evlerinden tahliye edilmeye başlandı. Bu ay içerisinde 100 kadar evin tahliye edilmesi bekleniyor. Evinden çıkarılan Ayşegül Musagün, "Ev aradım, ev yok. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Parklarda, sokaklarda idare etmeye çalışacağım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Benden sonra başka arkadaşlara da gideceklermiş" dedi.

Tüm ödemelerini yaparak 2014 yılında evlerini teslim alan kooperatif üyelerinin evleri, devam eden mahkeme sürecine rağmen bu sabah polis eşliğinde boşaltıldı. Kooperatif Başkanı Kazım Aydoğdu, avukat Mecit Tav ve CHP İl Başkanı Ümit Özer, olay yerine gelerek tahliyeyi engellemeye çalışsa da başarılı olamadı.

"BİZİ SOKAĞA ATIYORLAR"

Evi boşaltılan Ayşegül Musagün'ü ziyaret eden Ümit Özer, konunun takipçisi olacağını söyledi. Musagün ise şöyle konuştu:

"Buradan başka arkadaşlara da gidecekler. 100 ev boşaltacaklar. Ev aradım, ev yok. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Parklarda, sokaklarda idare etmeye çalışacağım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Benden sonra başka arkadaşlara da gideceklermiş. '100 ev boşaltacağız' diyorlar. Bunlar insan değil mi? Suriyelilere sahip çıkıyorlar, bizi sokağa atıyorlar. Bu nasıl devlet, bu nasıl millet? Biz, Cumhurbaşkanı'na kadar çıktık. Yasa çıkardılar ama bizi kapsamıyor o yasa. Giden biz, yararlanan başkaları. Bu nasıl devlet, bu nasıl millet? Bu pahalılıkta nereye gideyim ben? Eşim malulen emekli, öyle büyük bir gelirim de yok. Bir evde iki aile yaşıyoruz. Telefon açıyorum, 'Kiracı olarak oturayım' diyorum, 'Hayır boşalt evi' diyorlar. Çocuklarımın eğitiminden, sağlığından kestim, kuruş kuruş ödedim evin bedelini. Ama tapumu vermediler."

Ödeme yaptığı makbuzları Ümit Özer'e gösteren Musagün, "Burası hep makbuz. Ben borcumu ödedim" dedi.

"MAĞDUR ETMEK İÇİN GELDİLER"

Kooperatif Başkanı Kazım Aydoğdu ise şunları söyledi:

"Biz bu kooperatifi müteahhit ve yandaşlarından aldığımızda, 6 milyonluk bir icra takibi, 28 tane evleri teslim olmamış üye ve haksız yere satılan 40 dairemiz ile karşılaştık. Bu 6 milyonluk alacak, 31 ve 32 no'lu hak edişlere ait idi. Bu hak edişler gerçek değildir. Alacakların aslı astarı yoktur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'nin bu durumdan haberi vardır. Sayın Özhaseki, menfi tespit davası sonuçlanana kadar tahliyelerin olmayacağını söylemişti. Ama şu an yine tahliyeye geldiler. Kooperatifin üyelerini mağdur etmek için dairelere geldiler. Aslında biz, kooperatife borçlu değiliz. Borçlandırılmış kooperatif var ortada. Müteahhidin borçlandırdığı kooperatif var."

"EVLERİNDEN ZORLA TAHLİYE EDİLİYORLAR"

Kooperatif mağdurlarının avukatı Mecit Tav, bina önünde yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Şu an da önünde bulunduğumuz, Eser Yapı 10. Blok Organize Kent Konut Yapı Kooperatifi tarafından yapılan bir bina. Bugün, sözde alacağını tahsil için icra takibi başlatıp, bu alacağa mahsuben daireleri aldığını söyleyerek tahliye yaptıran eski müteahhit Eser İnşaat'ın isteği üzerine buraya gelindi. Burada bir alacak olup olmadığı dava konusu. Biz kooperatif yönetimini almadan önce eski yönetim ve müteahhit, anlaşmalı şekilde, 2013 ve 2015'te bitmiş bloklara sanki 2016 ve 2017 yılında imalat yapılmış gibi sahte hak edişler yapmıştır. Bununla ilgili yargılama devam etmektedir. Bu işin çözümü için CHP Milletvekili Sayın Çetin Arık'ın Meclis'te verdiği araştırma önergesi sırasında mağdurlar oraya gittiler. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüler. Sayın Cumhurbaşkanı, bu işler bitene kadar kimsenin evinden olmayacağına dair sözler verdi. Sayın Mehmet Özhaseki'nin danışmanı Veli Böke bu işin çözümü ile ilgili işleri yapmak için görevlendirildiği halde, meclis üyeliği yaptığı dönemden kalma bir davada vekillik yaptığımız için bizimle bir kez bile görüşmedi. Şu anda müvekkillerim evlerinden zorla tahliye ediliyor. Ancak hem alacağın varlığı hem de bu dairelerin tapu iptali durumu davalık, kooperatifin müttehide borçlu olup olmadığı belli değil. Bu inşaatların temelleri atılırken o dönem Melikgazi Belediye Başkanı olan Sayın Memduh Büyükkılıç, gelip burada bulundu. Müteahhit firmanın reklamını yaparcasına konuşmalar yaptı. Ancak kış ortasında başlayan bu tahliye zulmü devam ederken tek kelime açıklama yapmadı."

ANKA / Yerel