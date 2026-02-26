Tomarza Arslantaş ile Tufanbeyli Ayvat yolu ulaşıma kapandı
Kayseri'nin Tomarza-Arslantaş ve Tufanbeyli-Ayvat yolları kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Arslantaş Mahalle Muhtarı, yolda kalan araçları kendi traktörüyle çekerek vatandaşlara yardımcı oldu.
Arslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı; Arslantaş Mahallesi ile Ayvat Arası ana yolun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine yolun kapatıldığını duyurdu. Muhtar Davarcı ayrıca; yolda kalan araçları kendi traktörüyle çekerek vatandaşların yardımına koştu. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı