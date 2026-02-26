Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Tomarza-Arslantaş ile Tufanbeyli-Ayvat yolu ulaşıma kapandı.

Arslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı; Arslantaş Mahallesi ile Ayvat Arası ana yolun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine yolun kapatıldığını duyurdu. Muhtar Davarcı ayrıca; yolda kalan araçları kendi traktörüyle çekerek vatandaşların yardımına koştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı