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Kayseri'de Uyuşturucu Madde Bulunduran Şahıs Yakalandı

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Kayseri'nin Felahiye ilçesinde birçok suçtan kaydı bulunan ve 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, üzerinde uyuşturucu madde madde ele yakalandı.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde birçok suçtan kaydı bulunan ve 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, üzerinde uyuşturucu madde madde ele yakalandı.

Felahiye İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, birden çok suçtan kaydı bulunan ve 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şahsın üzerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Felahiye Kayseri Uyuşturucu Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

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