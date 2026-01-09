Haberler

Ustasından tandır kebabı tarifi iştah kabartıyor

62 yıllık deneyime sahip Kebapçı Şükrü Alakoç, Yozgat tandır kebabının en önemli sırrının et ve sadelik olduğunu belirtti. Koyun etinin tuzla hazırlanması ve Yozgat'a özgü ocakta pişirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kayseri'de 62 yıllık ustalığıyla Yozgat tandır kebabı yapan usta Şükrü Alakoç; tandır kebabının en önemli sırrının et ve sadelik olduğunu söyledi.

74 yaşındaki Kebapçı Şükrü Alakoç tandır kebabında püf noktaları sıralayarak; koyun etinin hafif yağlı olması gerektiğini söyledi. Etin 1-2 gün önceden yalnızca tuzlanarak hazırlandığını, tuz dışında hiçbir baharat kullanılmadığını ifade eden Alakoç; Yozgat'a özgü tandır ocağında pişirilen bu lezzetin bir sanat olduğunu ifade etti. Tandır kebabının fırın kebaplarından bu yönüyle ayrıldığını dile getiren Alakoç; 2019 da 'Yılın Ahisi' seçildiğini ifade etti. Alakoç; "Bu yemek bizim meşhur tandır kebabımız. Biz eti komple alırız, parçalara böleriz, 1 ve 2 gün önceden tuzlarız. Tuzun harici hiçbir baharat kullanmayız. Çünkü lezzeti sunmak sanattır onu tatmaksa bir zevktir. 62 senedir bu işi yapıyorum, 33 senedir de Kayseri'deyim. 2019 yılında yılın Ahisi seçildim. Etin lezzetli olması için koyun eti olması gerekli, dana eti de güzel olur. Koyun etinin hafif yağlı olması gerekli, yağsız et kesinlikle olmaz. Koyun etinin neresi olursa olsun fark etmez. Biz koyunu komple alırız, parçalara böleriz ve bölmüş olduğumuz 1-2 gün önce sadece tuzlarız başka baharat kullanmayız. Bu ocakta Yozgat'a hastır. Buna tandır kebap denir, Yozgat'ın harici duyduğum kadarıyla Denizli'de yapılıyor. Diğer kebaplar fırın kebaplardır. Lezzeti sunmak sanattır, onu tatması ise bir zevktir" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
