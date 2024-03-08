Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Sulak Alanlar Hizmet İçi Eğitim Semineri Gerçekleştirildi

Güncelleme:

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri'de sulak alanların korunması, yönetilmesi ve izlenmesine yönelik bilgi ve becerilerin artırılması amacıyla hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Seminerde sulak alanların tanımı, yönetimi ve korunması konularında teorik bilgiler aktarıldı ve Sultan Sazlığı Milli Parkı'na teknik bir gezi düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Bölgesel Eğitim Uygulamaları talimatları doğrultusunda sulak alanların korunması, yönetilmesi ve izlenmesine yönelik bilgi ve becerilerin artırılması amacıyla Kayseri'de Sulak Alanlar Hizmet İçi Eğitim Semineri gerçekleştirildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminere 7. Bölge Müdür Yardımcısı Yavuz Arslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve bağlı İl Şube Müdürlüklerinden Şube Müdürleri ve konu ile ilgili teknik personel katıldı.

Seminerin ilk gününde, sulak alanların tanımı, belirlenmesi, yönetimi ve sulak alanlarda envanter-tescil ve izin işleri gibi konularda teorik bilgiler aktarıldı. İkinci gün ise, hizmet içi eğitim programı dahilinde, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı'na teknik bir gezi düzenlendi. Eğitim gezisinde milli parkın korunması ve yönetimi ile ilgili bilgiler uzman ekip tarafından paylaşıldı.

Ayrıca alanda yetişen kamışların ekonomiye katkıları ve geliştirilme potansiyeli yerinde değerlendirildi. Katılımcılar tarafından alanda yer alan kuş müzesi ve kuş gözlem kulesi gezildikten sonra hatıra fotoğrafı çekilerek hizmet içi eğitim tamamlandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 9 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Esenler adayı İrfan Hülakü ve Gülşah Kavak kimdir? Durali Kolpak kimdir? AK Parti Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa adayı Ercan Sağlam ve Hülya Oruç kimdir? Ali Evren Eryıldız kimdir? Memleket Partisi Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Ali Evren Eryıldız kaç yaşında, nereli? Erol Kahraman kimdir? AK Parti Adana- Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kağıthane adayı Burhan Damarlı ve Sidar Yıldız kimdir? Burak Özkorul kimdir? Memleket Partisi Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı Burak Özkorul kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultangazi adayı Erol Tunç ve Fatma Yeni kimdir? DEM Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beşiktaş adayı Adem Aktaş kimdir? Murat Demirkol kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Silivri Belediye Başkan adayı Murat Demirkol kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title