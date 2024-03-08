Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Bölgesel Eğitim Uygulamaları talimatları doğrultusunda sulak alanların korunması, yönetilmesi ve izlenmesine yönelik bilgi ve becerilerin artırılması amacıyla Kayseri'de Sulak Alanlar Hizmet İçi Eğitim Semineri gerçekleştirildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminere 7. Bölge Müdür Yardımcısı Yavuz Arslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve bağlı İl Şube Müdürlüklerinden Şube Müdürleri ve konu ile ilgili teknik personel katıldı.

Seminerin ilk gününde, sulak alanların tanımı, belirlenmesi, yönetimi ve sulak alanlarda envanter-tescil ve izin işleri gibi konularda teorik bilgiler aktarıldı. İkinci gün ise, hizmet içi eğitim programı dahilinde, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı'na teknik bir gezi düzenlendi. Eğitim gezisinde milli parkın korunması ve yönetimi ile ilgili bilgiler uzman ekip tarafından paylaşıldı.

Ayrıca alanda yetişen kamışların ekonomiye katkıları ve geliştirilme potansiyeli yerinde değerlendirildi. Katılımcılar tarafından alanda yer alan kuş müzesi ve kuş gözlem kulesi gezildikten sonra hatıra fotoğrafı çekilerek hizmet içi eğitim tamamlandı. - KAYSERİ