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Kayseri'de 'Şahitler ve Şehitler' konferansı düzenlenecek

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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi tarafından Şahitler ve Şehitler konulu konferans düzenlenecek.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi tarafından Şahitler ve Şehitler konulu konferans düzenlenecek.

AGD Kayseri Şubesi tarafından 20 Ekim Pazar günü saat 19.30'da Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan konferansa Araştırmacı Yazar Muhammed Emin Yıldırım da katılacak. AGD'den yapılan açıklamada; vatandaşlar da konferansa davet edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Gençlik Derneği Konferans kayseri

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