Kayseri'de 'Şahitler ve Şehitler' konferansı düzenlenecek

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi tarafından Şahitler ve Şehitler konulu konferans düzenlenecek.

AGD Kayseri Şubesi tarafından 20 Ekim Pazar günü saat 19.30'da Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan konferansa Araştırmacı Yazar Muhammed Emin Yıldırım da katılacak. AGD'den yapılan açıklamada; vatandaşlar da konferansa davet edildi. - KAYSERİ