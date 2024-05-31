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Kayseri'de Sağanak Yağış ve Dolu Tarım Araziine Zarar Verdi

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Kayseri'nin Bünyan ve Yahyalı ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle su taşkınları meydana gelirken Tomarza ilçesinde ise dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.

Kayseri'nin Bünyan ve Yahyalı ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle su taşkınları meydana gelirken Tomarza ilçesinde ise dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.

Kayseri'nin bazı ilçelerinde sağanak yağış etkili oluyor. Akşam saatlerinde Bünyan ve Yahyalı ilçelerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle su taşkınları meydana geldi. Yağmur yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yollarda meydana gelen su birikintileri nedeniyle araç sürücüler ide zor anlar yaşadı. Tomarza ilçesine bağlı Turanlı mahallesinde ise dolu yağışı etkili oldu. Yağan dolu nedeniyle tarım arazileri beyaza büründü.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü; beklenen 'kuvvetli yağış' nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunmuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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