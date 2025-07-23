Kayseri'de POMEM Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 31'inci Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Törene Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Polis Okulu Müdürü Nihat Duygu, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile aileler katıldı. Törende konuşma yapan Vali Çiçek, "Bulunduğum yerden sizlere bakınca gözlerinizdeki gururu, inancı görüyorum. Zorlu bir yola çıkacaksınız, biliyorum. Bundan sonra çocuklarımızı zehirlemek isteyen zehir tacirleriyle mücadele edeceksiniz. Bundan sonraki görevinizde başarılar diliyorum. Benim nezdimde bu bir mezuniyet ve diploma takdim töreni değildir. Sizler bugün, bu alandaki 312 ışıldayan nefer, bayrak ve devlet için kutsal bir vazifeye bismillah diyerek başlamak üzere yollara düşeceğiniz son gündesiniz. İnanın bulunduğum yerden sizlere bakınca, yüzlerinizdeki heyecanı, gözlerinizdeki o görev inancını ve ışığı görünce, tek kelimelik bir ifade ile sizlerle gurur duyduğumu söylemek istiyorum" dedi.

Tören, dönem birincisinin yaş kütüğüne plaket çakması, 312 polis okulu öğrencisinin yemin etmesi ve geçit töreninin ardından sona erdi. - KAYSERİ