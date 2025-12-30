Haberler

Kayseri'de eğitime 1 gün ara verildi

Kayseri'de hava koşulları nedeniyle 31 Aralık 2025 tarihinde eğitim 1 gün süre ile durduruldu. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuzlukların önlenmesi amaçlanıyor.

Kayseri'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Kayseri'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
