Kayseri'de Okul Servislerine Denetim: 826 Araç Kontrol Edildi

Kayseri'de polis ekipleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ile birlikte okul servislerine yönelik denetim yaptı. 5 günde toplam 826 servis aracı kontrol edildi, 17 araca ise mevzuata aykırılık nedeniyle işlem uygulandı.

Kayseri'de polis ekipleri 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servislerine denetimler gerçekleştirdi. Ekipler 5 günde 826 servis aracını denetledi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ekipler tarafından 5 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 826 okul servisi kontrol edilirken, 17 servis aracına mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle işlem yapıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada; denetim faaliyetlerinin, öğrencilerin güvenli taşınmasını teminen eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
