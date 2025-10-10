Kayseri'de Narko-Okul Uygulaması: 14 Kişi Sorgulandı, 50 Öğrenciye Proje Anlatıldı

Kayseri'de polis ekipleri Narko-Okul uygulaması çerçevesinde okul çevresinde okulla ilişkisi olmayan 14 şahsı sorguladı. Ekipler ayrıca 50 öğrenciye Narko-Kaan projesini anlattı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler Narko-Okul uygulaması kapsamında 14 şahıs sorguladı.

50 öğrenciye Narko-Kaan anlatıldı

Öte yandan ekipler Erciyes Üniversitesi Yeşilay Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte 50 öğrenciye, Narko-Kaan projesini anlatırken, bir AVM'deki 39 güvenlik görevlisine de proje hakkında bilgilendirme yaptı. - KAYSERİ