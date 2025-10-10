Haberler

Kayseri'de Narko-Okul Uygulaması: 14 Kişi Sorgulandı, 50 Öğrenciye Proje Anlatıldı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul çevresinde 14 şahsı sorgularken, 50 öğrenciye Narko-Kaan projesini tanıttı.

Kayseri'de polis ekipleri Narko-Okul uygulaması çerçevesinde okul çevresinde okulla ilişkisi olmayan 14 şahsı sorguladı. Ekipler ayrıca 50 öğrenciye Narko-Kaan projesini anlattı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler Narko-Okul uygulaması kapsamında 14 şahıs sorguladı.

50 öğrenciye Narko-Kaan anlatıldı

Öte yandan ekipler Erciyes Üniversitesi Yeşilay Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte 50 öğrenciye, Narko-Kaan projesini anlatırken, bir AVM'deki 39 güvenlik görevlisine de proje hakkında bilgilendirme yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
