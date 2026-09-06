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2026 KPSS Lisans oturumu Kayseri'de yapıldı

2026 KPSS Lisans oturumu Kayseri'de yapıldı
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2026 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu diğer illerde olduğu gibi Kayseri’de de yapıldı.

2026 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu diğer illerde olduğu gibi Kayseri'de de yapıldı. Sınavın alan bilgisi oturumu ise 12-13 Eylül'de yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 10.15'te Kayseri'de de başladı. Sabahın erken saatlerinde okul etrafında sınava girme heyecanı yaşayan adaylar, sınav saati öncesi görevliler tarafından üzerleri arandıktan sonra salonda yerini aldı.

Adaylar sınav salonlarında yerini alırken, yakınlarının da okul dışında heyecanlı bekleyişi başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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