Kayseri'de koruma altındaki yaban hayvanlarını avlayana idari işlem uygulandı

Kayseri'de koruma altındaki yaban hayvanlarını avlayana idari işlem uygulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de hafta sonu yapılan av koruma kontrolünde, koruma altındaki yaban hayvanlarını avlayan 1 kişi hakkında idari işlem için tutanak düzenlendi. İzin almadan avlanan 1 kişi de tutanağa bağlandı; 2 ses cihazı ile 2 bağırtlak kuşuna el konuldu. Denetimlerin süreceği belirtildi.
Kayseri'de koruma altındaki yaban hayvanlarını avlayan kişiye idari işlem uygulandı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri hafta sonu kent genelinde av koruma ve kontrol çalışmaları yaptı. Yapılan kontrollerde, izin almadan avlanan 1 kişi ile koruma altındaki yaban hayvanlarını avlayan 1 kişi hakkında idari işlem yapılmak üzere tutanak düzenlendi. Denetimler sırasında ayrıca 2 adet ses cihazına ve 2 adet bağırtlak kuşuna el konuldu.
Ekiplerin denetimlerinin süreceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı