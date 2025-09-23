Haberler

Kayseri'de Kışla Birlikte Kelle Paçaya Artan İlgi

Kayseri'de Kışla Birlikte Kelle Paçaya Artan İlgi
Güncelleme:
Kayseri'de kış aylarının gelmesiyle kelle paça ve pöç tandır ürünlerine olan talep arttı. İşletme sahibi, doğal ve uzun süre odun ateşinde pişirilen ürünlerin, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtiyor.

Kayseri'de havaların soğumasıyla beraber şifa deposu olan kelle paçaya olan ilgi arttı.

Soğuk günlerin vazgeçilmezi olan kelle ve pöç tandır ürünlerinin, odun ateşinde 14 saat piştiğini söyleyen işletme sahibi Ertan Altınbaş; "Tamamen doğal çalışarak pöç, kelle tandır ve paça yapıyoruz. 14 saat odun ateşinde pişen ürünlerimiz var. Bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

"Ürünlerimiz özellikle kış aylarında çok tercih ediliyor"

İşletme sahibi Altınbaş; kış aylarının yaklaşması ve havaların soğumasıyla beraber ürünlerinde tercih ve talebin arttığını söyledi. Kelle paça çorbasının kolajen ve fosfor açısından şifa deposu olduğunu belirten Altınbaş; "Kış mevsimimizde geldi zaten. Ürünlerimiz özellikle kış aylarında çok tercih ediliyor. İnsanların daha çok bağışıklık sisteminin güçlenmesi için hem kolajen hem fosfor açısından oldukça zengin olan bu ürünleri doğal olarak tüketmeleri gerekmekte. Zaten Kayseri halkı bu konuda bilgi sahibi ve çok yoğun talep var. Özellikle pöç tandırda ilgi yüksek. Pöçün hem tandırını hem çorbasını yapıyoruz ve yemelerini tavsiye ediyoruz. Bütün ürünlerimiz fırında ve odun ateşinde kemik iliği suyu ile yapıyoruz. Bu yüzden sağlık için çok faydalı. Herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ali Koç'un Erden Timur'a söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur'a söyledikleri yeniden gündemde
