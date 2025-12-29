Kara saplanan otomobildeki 3 kişi kurtarıldı

Kayserinin Hacılar ilçesinde yoldan çıkarak kara saplanan otomobil ve otomobilde bulunan 3 kişi bulunduğu yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes-Hacılar yolunda bir otomobil yoldan çıkarak kara saplandı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otomobilde bulunan ve donma tehlikesi geçirebilecek 3 kişiyi bulundukları yerden kurtardı. Kara saplanan otomobilde traktör yardımıyla saplandığı yerden çıkartıldı. İhtiyacı görülen 3 kişinin gidecekleri yere güvenli bir şekilde ulaşımları sağlandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, "Kaza yapan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - KAYSERİ