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Kayseri'de Kar Tatili: Vali'nin Paylaşımına Öğrencilerden Komik Yorumlar

Kayseri'de Kar Tatili: Vali'nin Paylaşımına Öğrencilerden Komik Yorumlar
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Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Vali Gökmen Çiçek'in sosyal medya paylaşımına öğrencilerden gelen esprili yorumlar dikkat çekti.

Yoğun kar nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği Kayseri'de öğrencilerin Vali Gökmen Çiçek'in paylaşımının altına yaptığı yorumlar güldürdü.

Kayseri'de gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar 1 gün tatil edildi. Sosyal medya hesabından tatili duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in paylaşımına öğrenciler tarafından yapılan yorumlar ise güldürdü. "Canımız Valimiz", "Valim çok büyük adamsınız", "Dualarım kabul oldu, Allah razı olsun valim", "Sağ olun Valim, yarın TYT matematik bitireceğim sayenizde", "Baba ya baba" gibi yorumlar yapan öğrencilerin sözleri güldürdü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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