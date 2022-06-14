Kayseri'de jandarmanın 183. kuruluş yıldönümü kutlandı Kayseri'de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kayseri'de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Heykeli'ne çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından düzenlenen etkinlik, Kartal Şehitliği'nde devam etti. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, dualar edildi. Tuğgeneral Yüksel Yiğit daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Cumhuriyet Meydanı Yüksel Yiğit Jandarma Kayseri Yerel Haberler

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