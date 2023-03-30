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Kayseri'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı: Bin 148 ağır hasarlı yapı var

Kayseri'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı: Bin 148 ağır hasarlı yapı var

Yerel Haberler

Kayseri'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan hasat tespit çalışmalarında 15 bin 151 yapı kontrol edildi.

Kayseri'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan hasat tespit çalışmalarında 15 bin 151 yapı kontrol edildi. Bu yapılardan bin 148'inin ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Kayseri'yi de etkiledi. Depremlerin ardından Kayseri Valiliği'ne 15 bin 151 başvuru yapılırken, yapılar incelendi. Yapılan incelemede 9 bin 557 yapının hasarsız, 4 bin 397 yapının az hasarlı, 49 yapının orta hasarlı ve bin 148 yapının ise ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Ayrıca bin 52 okul da denetlenirken, bu okullardan 4'ünün orta, 17'sinin ise ağır hasarlı olduğu kaydedildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Kayseri Yerel Haberler

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