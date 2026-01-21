Esnaf at üstünde Türk bayrağı ile tur attı
İlçede esnaflık yapan Avni Bozkurt, geçtiğimiz gün yaşanan bayrak olayının ardından sırtına astığı Türk bayrağı ve elinde Göktürk bayrağı ile atına binerek ilçe çarşısı içerisinde tur attı. Bozkurt, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağını indirme olayını ve olayı gerçekleştirenleri kınadığını söyledi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel