Esnaf at üstünde Türk bayrağı ile tur attı
Güncelleme:
Tomarza ilçesinde esnaf Avni Bozkurt, sırtında Türk bayrağı ve elinde Göktürk bayrağı ile atına binerek çarşıda tur attı. Eylem, Nusaybin-Kamışlı sınırındaki bayrak indirme olayını kınamak için gerçekleştirildi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir esnaf, at üstünde sırtına astığı Türk bayrağı ve elinde Göktürk bayrağı ile tur attı.

İlçede esnaflık yapan Avni Bozkurt, geçtiğimiz gün yaşanan bayrak olayının ardından sırtına astığı Türk bayrağı ve elinde Göktürk bayrağı ile atına binerek ilçe çarşısı içerisinde tur attı. Bozkurt, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağını indirme olayını ve olayı gerçekleştirenleri kınadığını söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

