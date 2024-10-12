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Kayseri'de Depremden Etkilenen Ev Yerinde Dönüştürüldü

Kayseri'de Depremden Etkilenen Ev Yerinde Dönüştürüldü
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Kayseri'nin Develi ilçesindeki bir ev, yerinde dönüşüm çalışmaları ile hak sahibine teslim edilmek üzere son aşamaya geldi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde depremde ağır hasar alan evin yerinde dönüşümü sağlandı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ilçeye bağlı Taşçı köyündeki bir evin, yerinde dönüşüm çalışmaları yapılarak mesken sahibine teslim aşamasına gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD'ın durum tespiti ve hak sahipliği onayları sonrasında Yusuf Çelik'e ait ev, 2 ay gibi bir sürede yerinde dönüşüm yapılarak hak sahibine teslim edilmek üzere son halini aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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