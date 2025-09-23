Kayseri'de Boğulma Tatbikatı Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirildi

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında; Kayseri'de polis ekipleri Yamula Barajı'nda boğulma vakasında 2 şahsı sudan çıkarttı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kayseri'de deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Polis Dalgıç ekipleri, Yamula Baraj Gölü'nde boğulan iki şahsın bulunmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, ivedi olarak olay yerine intikal ederek, diğer kurum ekipleri ile müşterek çalışma gerçekleştirdi. Tatbikat gereği boğulan iki şahıs sudan çıkarılarak, kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tatbikat sorunsuz bir şekilde tamamlandı. - KAYSERİ