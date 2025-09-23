Haberler

Kayseri'de Boğulma Tatbikatı Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirildi

Kayseri'de Boğulma Tatbikatı Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kayseri'de polis dalgıç ekipleri, Yamula Barajı'nda gerçekleştirilen deprem tatbikatında boğulan iki şahsı sudan çıkardı. Tatbikat, diğer kurumlarla işbirliği içinde başarıyla tamamlandı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında; Kayseri'de polis ekipleri Yamula Barajı'nda boğulma vakasında 2 şahsı sudan çıkarttı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kayseri'de deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Polis Dalgıç ekipleri, Yamula Baraj Gölü'nde boğulan iki şahsın bulunmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, ivedi olarak olay yerine intikal ederek, diğer kurum ekipleri ile müşterek çalışma gerçekleştirdi. Tatbikat gereği boğulan iki şahıs sudan çıkarılarak, kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tatbikat sorunsuz bir şekilde tamamlandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında

14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'a yağış geliyor! Gün bile verildi

Yağış geliyor, sıcaklıklar dip yapacak! Günü bile belli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.