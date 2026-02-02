Haberler

Kayserili vatandaşlar Berat Kandilinde ellerini semaya açtı


Kayseri'de Berat Kandili'nde vatandaşlar camilere akın ederek ibadet etti. Şehrin farklı noktalarında ve tarihi Hunat Camii'nde bir araya gelen Kayserililer, dualar etti ve ikramlarla karşılandı.

Kayseri'de vatandaşlar Berat Kandilini camilerde ibadet ederek, geçirdi.

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilen Berat gecesinde Kayserililer camilere akın etti. Şehrin birçok noktasında ve tarihi Hunat Camii'ne giden vatandaşlar ibadet ederek, ellerini semaya açtı. Kuran-ı Kerim tilavetinin yapıldığı kandil gecesinin huzurunu yaşayan vatandaşlara camii girişinde ikramlarda bulunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
