Kayserili vatandaşlar Berat Kandilinde ellerini semaya açtı

Kayseri'de vatandaşlar Berat Kandilini camilerde ibadet ederek, geçirdi.

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilen Berat gecesinde Kayserililer camilere akın etti. Şehrin birçok noktasında ve tarihi Hunat Camii'ne giden vatandaşlar ibadet ederek, ellerini semaya açtı. Kuran-ı Kerim tilavetinin yapıldığı kandil gecesinin huzurunu yaşayan vatandaşlara camii girişinde ikramlarda bulunuldu. - KAYSERİ