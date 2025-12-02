Haberler

Kayseri'de 67 anneye uyuşturucu bilgilendirilmesi

Kayseri'de 67 anneye uyuşturucu bilgilendirilmesi
Kayseri'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında 67 anne, uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, çalışmanın gençler ve vatandaşların uyuşturucudan uzak tutulması amacıyla sürdüğünü açıkladı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde 67 anne uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şevki Nurver Albayrak Kur'an Kursu kursiyerlerine ve Refika Küçükçalık Ortaokulu'nda öğrenci velilerine yönelik toplam 67 anneye uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Çalışmalarla alakalı İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak gençlerimizi ve vatandaşlarımızı uyuşturucudan uzak tutmak için sürdürdüğümüz mücadele kesintisiz devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
