Kayseri'de 19 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 'yağma' suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından kentte bir adrese yapılan operasyon neticesinde; hakkında 'yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma' suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B. (27) yakalandı.

T.B., ekipler tarafından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ