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Kayseri'de 19 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'yağma' suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda T.B. isimli şahıs gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 'yağma' suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından kentte bir adrese yapılan operasyon neticesinde; hakkında 'yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma' suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B. (27) yakalandı.

T.B., ekipler tarafından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Operasyon kayseri Polis

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