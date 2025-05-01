Kayseri'de 1 Mayıs İşçi Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Kayseri'de 1 Mayıs İşçi Bayramı, sendikaların katılımıyla düzenlenen etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlandı. Kocasinan ilçesinde toplanan gruplar, sloganlar atarak yürüyüş yaptı ve bayraklar açtı. Etkinlikte polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Kayseri'de 1 Mayıs İşçi Bayramı düzenlenen etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlandı.
Kayseri'de 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla sendikaların katılımı ile etkinlikler düzenlendi. Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak üzerinde toplanan gruplar, buradan sloganlar atarak, Mimarsinan Parkına yürüdü. Açtıkları pankartlar ile davul zurna eşliğinde yürüyüş gerçekleştiren gruplar, 1 Mayıs coşkusunu yaşadı. Öte yandan, bazı bayrak ve simit satan vatandaşlarda İşçi Bayramında para kazanmak için çalıştı.
Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı etkinlikte vatandaşlar daha sonra alandan ayrıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel