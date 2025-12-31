Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi 2025'te 1 milyon 500 bin çağrıyı cevapladı

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi, 2025 yılında 1 milyon 500 bin çağrı cevapladı. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, "112 Acil Çağrı Merkezi çok hayati öneme sahip kurumlarımızdan bir tanesi" dedi.

2025 yılında 1 milyon 500 bin çağrının cevaplandığını söyleyen Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, "Kayseri 112 Acil Çağrı Servisi Müdürlüğü Acil Çağrı Hattı yaklaşık 7 yıldır çağrıları karşılamakta. 2025 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1 milyon 500 bin civarında çağrı geldi. Bunların yüzde 60'ı vakaya dönüştü, diğer yüzde 40'ı ise vakaya dönüşmeyen bilgi danışma çağrıları şeklinde sonlandı. Acil Çağrı Merkezi'mize vatandaşlarımız 112 Acil Çağrı Hattı'nı arayarak SMS, ihbar yolları ile kaza yaptıklarında araçlarında ki sensor yardımı ile acil çağrı merkezi aranmakta ve ekipler hızla olay yerine intikal ettirilmekte. Acil Çağrı Merkezi'mize SMS ve ihbar yolları ile ulaşıla bilmekte. 112 Acil Çağrı Merkezi çok hayati öneme sahip kurumlarımızdan bir tanesi. Her zaman ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında.112 Acil Çağrı Merkezleri gereksiz yere meşgul edilmemesi gerekiyor. Acil çağrı merkezini meşgul etmek suretiyle, ısrarla arayan kişiler öncelikle uyarılmakta. Aynı girişimde tekrar bulunursa bin 500 idari para cezası ile cezalandırılmakta. Gerçek bir ihbar gibi vaka kaydı oluşturup, olay yerine ekipler intikal ettirilir ve bunun asılsız bir ihbar olduğu tutanaklar ile tespit edilirse 15 bin TL idari para cezası uygulanmaktadır" dedi

Mustafa Ak, acil çağrı merkezinin gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "112 Acil Çağrı Merkezi'mizin çalışan sayısı acil çağrıları karşılamak için yeterli ama bizler yine de vakit kaybetmiş oluyoruz, o çağrıya biz kesinlikle geri dönüş yapmak zorundayız. Çağrıları kesinlikle boşta bırakmıyor geri dönüş yapıyoruz. Bu tür asılsız çağrılar gecikmeye sebebiyet verebiliyor. Çağrıların hepsi karşılanmakta ve müdahale edilmekte. 112 Acil Çağrı Merkezi'mizde bugün 2025 yılının son günü, yılbaşının ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Her zaman olduğu gibi yılbaşında olduğu gibi görevimizin başındayız. Günün ilerleyen saatlerinde gereksiz yere meşgul edilmemesini önemle rica ediyorum. Acil durumda bu kurum tabi ki aranacak bu kurum sizler için var ama gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini tekrardan hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ