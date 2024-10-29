Kaynaşlı'da Kadınlara KADES ve Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaynaşlılı kadınlara yönelik KADES bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kaynaşlı'da bulunan fabrikalara giderek kadınlarla buluştu. Tüm fabrikaları ziyaret eden polis ekipleri fabrikalarda dolandırıcılık olayları ve KADES konusunda kadınlara bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE