Kaymakamlıktan 23 Nisan'da doğan çocuklar için jest

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dünyaya gelen çocukların doğum günü, kaymakamlık tarafından düzenlenen programla kutlandı.

Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen programda, 23 Nisan doğumlu çocuklar kaymakamlıkta ağırlandı. Kaymakam Özgür Kaya'nın katılımıyla düzenlenen etkinlikte çocukların doğum günleri kutlanırken, onlar için özel olarak hazırlanan pasta birlikte kesildi. Renkli anların yaşandığı programda Kaymakam Kaya, çocuklarla sohbet ederek yakından ilgilendi.

Etkinlik, çocuklara çeşitli hediyeler verilerek fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - SAMSUN

