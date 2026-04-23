Kaymakamlıktan 23 Nisan'da doğan çocuklar için jest

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dünyaya gelen çocukların doğum günü, kaymakamlık tarafından düzenlenen programla kutlandı.

Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen programda, 23 Nisan doğumlu çocuklar kaymakamlıkta ağırlandı. Kaymakam Özgür Kaya'nın katılımıyla düzenlenen etkinlikte çocukların doğum günleri kutlanırken, onlar için özel olarak hazırlanan pasta birlikte kesildi. Renkli anların yaşandığı programda Kaymakam Kaya, çocuklarla sohbet ederek yakından ilgilendi.

Etkinlik, çocuklara çeşitli hediyeler verilerek fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - SAMSUN

Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim

Trump'tan savaşı yeniden başlatacak talimat: Orduya vur emri verdim
Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı

Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı

Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş

Saldırı anında, arkadaşları için yaptığı fedakarlık kahretti
Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum

Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı

Usta isim son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı