Kaymakamlara duygulu veda Yerel Haberler Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Eşi Ebru Şahin tarafından, 12 Ağustos 2022 tarihli Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yerleri değişen Kaymakamlar onuruna veda yemeği verildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Eşi Ebru Şahin tarafından, 12 Ağustos 2022 tarihli Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yerleri değişen Kaymakamlar onuruna veda yemeği verildi. Duygulu anların yaşandığı programa, Vali Yardımcıları Kenan Eskin, Hakan Ezgi ve tüm ilçe kaymakamları ile eşleri katıldı. Kararname ile Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran Hatay Payas Kaymakamlığına, Yazıhan Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal Siirt Pervari Kaymakamlığına, Arguvan Kaymakamı Kemal Ülkü Şırnak Beytüşşebap Kaymakamlığına, Kuluncak Kaymakamı Tufan Bağır Gilan Bingöl Karlıova Kaymakamlığına, Pütürge Kaymakamı Batuhan Taşgın Hakkari-Şemdinli Kaymakamlığına, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş Batman İl Emrine ve Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak Giresun Eynesil Kaymakamlığına atanmıştı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Ebru Şahin Hakkari Malatya Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kaymakamlara duygulu veda - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.