Kaymakam Yıldırım'dan ilk kurum ziyaretleri

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Göreve başlamasının ardından ilk kurum ziyaretlerini gerçekleştiren Kaymakam Yıldırım, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Kurum amirleriyle bir araya gelen Yıldırım'a yürütülen çalışmalar, sunulan kamu hizmetleri ve devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

İncelemelerde kurumların işleyişi ve yürütülen hizmetler değerlendirilirken, kamu hizmetlerinin etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Yıldırım, kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekerek kurum personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı