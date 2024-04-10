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Dalaman Kaymakamlığı Şehit Aileleri ve Gazilerle Bayramlaştı

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Dalaman Kaymakamlığı, Ramazan Bayramı'nda anlamlı bir etkinlik düzenleyerek şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Dalaman Tarım İşletme Müdürlüğü (TİGEM) Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen program, ilçenin kaynaşmasına ve bayram sevincinin paylaşılmasına vesile oldu.

Programa; Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albay Halil Gökçe, ilçe emniyet ve jandarma komutanları, şehit yakınları ve gaziler, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK ve basın temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma töreninin ardından Kaymakam Yakuta ve beraberindeki heyet, ilçe emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığında görevli personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ayrıca, Narlı, Gürleyk ve Kayadibi mahallelerinde ikamet eden şehit aileleri de unutulmadı. Heyet, bu mahallelerdeki şehit ailelerini ziyaret ederek bayram sevinçlerine ortak oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Mesut Yakuta Dalaman Yerel Haberler

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