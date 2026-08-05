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Kaymakam Volkan Hülür, Sokakta Futbol Oynayan Çocuklara Eşlik Etti

Kaymakam Volkan Hülür, Sokakta Futbol Oynayan Çocuklara Eşlik Etti
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kaymakam Volkan Hülür, saha ziyareti sırasında sokakta futbol oynayan çocukları fark ederek aracını durdurdu, ceketini çıkarıp oyuna dahil oldu. Çocuklarla paslaşıp yeteneklerini sergileyen Hülür, mahalle sakinlerinin alkışlarıyla karşılandı. Maç sonrası çocukların taleplerini dinleyen Kaymakam, onlara spor ekipmanı sözü verdi; bu davranış ilçede takdirle karşılandı.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, ilçe merkezinde sokakta futbol oynayan çocukların oyununa dahil olarak neşelerine ortak oldu.

Yüksekova'da yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere saha ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Volkan Hülür, güzergahı üzerinde bulunan bir mahallede sokakta top koşturan minikleri fark etti.

Makam aracını durdurarak çocukların yanına giden Hülür, ceketini çıkarıp doğrudan oyuna dahil oldu. Bir süre çocuklarla paslaşan ve hücum hatlarında yeteneklerini sergileyen Hülür'ün performansı samimi anlara sahne oldu.

Karşılaşmayı yol kenarından takip eden mahalle sakinleri ve esnaf ise alkışlarla Kaymakam Hülür'e destekte bulundu. Maçın ardından çocuklarla bir süre sohbet ederek taleplerini ve hayallerini dinleyen Hülür, onlara spor ekipmanı sözü verdi.

Çocukların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileri eşliğinde mahalleden ayrılan Hülür'ün bu davranışı, ilçe sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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