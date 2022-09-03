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Kaymakam Vekili Güler, Kadın Girişimciler Kooperatifini ziyaret etti

Yerel Haberler

Kaymakam Vekili Güler, Kadın Girişimciler Kooperatifini ziyaret etti

Osmaneli İlçe Kaymakamı Vekili Öznur Güler, Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Osmaneli Belediyesi Kadın Girişimciler Kooperatifini Belediye Başkanı Münür Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile birlikte ziyaret etti.

Osmaneli İlçe Kaymakamı Vekili Öznur Güler, Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Osmaneli Belediyesi Kadın Girişimciler Kooperatifini Belediye Başkanı Münür Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile birlikte ziyaret etti.

Kaymakam Vekili Öznur Güler kursiyerlerin yapmış oldukları el emeği, göz nuru olan ürünler ile ilgili kurs öğreticisi Gülay Durak'tan bilgi alarak yapılan işlerle ilgili incelemelerde bulundu.

Kaymakam V. Güler, kadın üreticilerimizin ürünlerini daha geniş ve etkin pazarlara sunmaları adına kooperatifleşmenin önemine dikkat çekerek, daha fazla kadınlarımıza üretim ve pazarlama imkanı sunması için gerekli desteği vereceklerini ifade etti

Kadın girişimciler, Kaymakam V. Güler'e ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek kendilerine teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Münir Karaloğlu Münür Şahin Hisarcık Osmaneli Yerel Haberler

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