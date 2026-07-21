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Tutak Kaymakamı Coşkun ve savcı eşinden Başsavcı Bilge'ye hayırlı olsun ziyareti

Tutak Kaymakamı Coşkun ve savcı eşinden Başsavcı Bilge'ye hayırlı olsun ziyareti
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Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun ile Cumhuriyet Savcısı Ayşen Paksoy Coşkun, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Kutlug Kaan Bilge'yi makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun ile Cumhuriyet Savcısı Ayşen Paksoy Coşkun, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Kutlug Kaan Bilge'yi makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Kaymakam Coşkun ve Savcı Coşkun, Başsavcı Bilge'ye yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennilerini iletti.

Başsavcı Kutlug Kaan Bilge ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Kaymakam Ahmet Coşkun ile Cumhuriyet Savcısı Ayşen Paksoy Coşkun'a teşekkür etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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