Kaymakam ve Müftü, Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti

Kaymakam ve Müftü, Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti
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Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve İlçe Müftüsü Recep Işıldar, Kur'an kurslarına ziyarette bulunarak öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında eğitim süreçleri değerlendirildi ve hafızlık eğitiminin önemi vurgulandı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve İlçe Müftüsü Recep Işıldar, Müftülüğe bağlı Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Kılıç, eğitim süreçleri hakkında öğreticilerden bilgi alarak öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaret kapsamında, öğrencilerin derslerine yönelik yapılan etüt çalışmaları incelendi ve eğitim ortamı değerlendirildi. Kaymakam Kılıç, hafızlık eğitiminin önemine vurgu yaparak, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin sabır ve disiplin gerektirdiğini belirtti.

İlçe Müftüsü Recep Işıldar ise kursların eğitim standartlarını yükseltmek adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yetkililer, öğrencilerin motivasyonlarını artırmaya yönelik bu tür ziyaretlerin devam edeceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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