Kaymakam Ünal, Muhtarlarla İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi
Bilecik'in İnhisar ilçesinde Kaymakam Mücahit Ünal, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek ihtiyaçları ve talepleri görüşmek amacıyla istişare toplantısı yaptı. Ünal, yerel yönetimde dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde Kaymakam Mücahit Ünal, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, mahalle ve köylerin ihtiyaçları ile muhtarların talepleri ele alındı. Muhtarların yerel yönetimdeki önemine dikkat çeken Kaymakam Ünal, hizmetlerin etkin ve verimli yürütülebilmesi için birlik ve dayanışmanın büyük önem taşıdığını ifade etti. Kamu hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde ulaştırılması adına tüm kurumlarla müşterek gayretin gerekliliğine vurgu yapan Ünal, "Yerel yönetimde güçlü bir iletişim ve iş birliği, başarıyı beraberinde getirir" dedi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle sona ererken, muhtarlar Kaymakam Ünal'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

