Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal'dan anlamlı ziyaret

Susuz'da vatandaş odaklı ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Muhammed Emin Tutal, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yeğin ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Haydar Zamburkan'ı evinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Haydar Zamburkan ile yakından ilgilenen Kaymakam Tutal, vatandaşla bir süre sohbet ederek günlük yaşamına dair bilgiler aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Haydar amcanın ihtiyaç, talep ve önerileri dinlenirken, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en hızlı ve etkin şekilde ulaştırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Kaymakam Tutal, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek özellikle yaş almış bireylerin sosyal desteklerden en iyi şekilde faydalanabilmesi için ilgili kurumların çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüğünü ifade etti. Ziyaret sırasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yürütülen destekler hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Haydar Zamburkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Tutal ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal'ın ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşlara yönelik ev ziyaretlerine belirli periyotlarla devam edeceği ve sosyal devlet anlayışı çerçevesinde vatandaşlarla birebir temasın sürdürüleceği öğrenildi.

Ayrıca Kaymakam Tutal'ın hane ziyaretleri vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor, ziyaretlerin kamu-vatandaş iletişimini güçlendirmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı