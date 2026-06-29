'Kaymakam mesai arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmadı

Afyonkarahisar'ın Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, mesai arkadaşının oğlunun nişan merasimine katılarak genç çiftin mutluluğunu paylaştı.

Çay İlçe Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, kurum personellerinden Erkan Suna'nın oğlu Mehmet Ali Suna ile Beyza Yiğit çiftinin evliliğe ilk adımı attığı nişan töreninde yer aldı. Aile yakınları ve davetlilerin katıldığı merasimde genç çiftin nişan yüzüklerini takan Kaymakam Türker, aile müessesesinin önemine vurgu yaptı.

Törende bir konuşma yapan Kaymakam Türker, mesai arkadaşının mutlu gününde yanında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek

"Aile, toplumun temel taşı olduğu gibi karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış içerisinde kurulacak bir yuva, hem aileler hem de toplum için büyük bir değer ifade etmektedir. Bu vesile ile Suna ve Yiğit aileleri adına nişan merasimine katılan davetlilere teşekkür eder, çiftimize gelecekte bir ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı