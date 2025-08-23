Kaymakam Türker, Çay'da Düğün Törenine Katıldı

Afyonkarahisar'da Çay ilçesi Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Çay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü personeli Mustafa Akman'ın düğün törenine katıldı.

Kaymakam Türker, kız ve erkek tarafın ailesini, gelini ve damadı tebrik ederek düğün töreninin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, "Damat benim çalışma arkadaşım, kendisi bizleri düğününe davet etti, biz de geldik, arkadaşımın ve eşinin, ailelerin bu mutlu günlerinde yanlarında olduk. Neşelerinin ve mutluluklarının daim olmasını ve paylaşılarak artmasını diliyorum. Gençlere huzur ve saadet temenni ediyorum. Sevgiyi, saygıyı ve sabrı da naçizane tavsiye ederim. Aileler adına misafirlere davete icabet ettikleri için teşekkür ederim" dedi. - AFYONKARAHİSAR