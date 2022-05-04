Kaymakam Tunç, köpek saldırısına uğrayan çocukla görüştü - Haberler

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Kaymakam Tunç, köpek saldırısına uğrayan çocukla görüştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Tunç, köpek saldırısına uğrayan çocukla görüştü

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 5 yaşındaki Elvin Bayar'ı evinde ziyaret etti.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 5 yaşındaki Elvin Bayar'ı evinde ziyaret etti.

Tedavisine evde devam eden küçük Elvin ile yakından ilgilenen Kaymakam Tunç, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli çalışmaların başlatacağını ifade etti. Bayar ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Tunç, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Tunç, Şırnak, Yerel, Haberler

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