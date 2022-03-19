Kaymakam Tugay'dan kursiyerlere ziyaret

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli Kaymakam Muhammet Tugay ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan kursiyerleri ziyaret etti.

Kaymakam Tugay ve Belediye Başkanı Saklı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kilim dokuma ve üniversite sınavına hazırlık kurslarını ziyaret etti. Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Tugay, usta öğreticiler tarafından hazırlanan 'Sıfır Atık Kütüphanesi'ni de ziyaret ederek bilgi aldı. Kaymakam Tugay, 'Sıfır Atık Kütüphanesi'ni çok beğendiğini belirterek, emeği geçenleri tebrik etti. - HAKKARİ