Kaymakam Topsakaloğlu'ndan Yaşlılar Günü Ziyareti

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, ilçedeki yaşlıları ziyaret ederek hasbihal etti.

Topsakaloğlu, 'Dünya Yaşlılar Günü' dolayısıyla Merkez Mahallesi'nde Fevzi Toprak ve ailesine, Kaledibi Mahallesinde Ayşe Çetin'e ziyarette bulundu. Yaşlılarımızın hal hatırlarını, talep ve isteklerini sorarak, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Topsakaloğlu, "Toplumumuzun tarihsel birikimini günümüze yansıtmaları, milli kültür ve medeniyet değerlerimizin yarınlara ulaşmasına vesile olmaları nedeniyle değerli büyüklerimiz, aile ve toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Yaşlılarımıza bugün gösterilecek saygı ve sevgi bizlerin gelecek adına olan kaygılarını azaltacak, hangi yaşta olursa olsun, toplumun tüm fertlerinin yaşama güvenle bakmalarını sağlayacaktır" dedi.

Kaymakam Topsakaloğlu'na, eşi Gül Topsakoloğlu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Muhammed Yıldırım eşlik etti. - MERSİN