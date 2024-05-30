Üye Girişi
Haberler

Bozyazı Kaymakamı Gazilere Ev Ziyareti Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, eşi Gül Topsakaloğlu ile birlikte terör gazisi Ahmet Navgasın ve Kıbrıs Gazisi İsmet Toklu'yu evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Topsakaloğlu, gazilerin hal ve hatırlarını sordu ve gazilerle bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı. Gaziler de ziyaretten memnuniyetlerini dile getirdi.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, gazilere ev ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakam Topsakaloğlu, eşi Gül Topsakaloğluile birlikte Kötekler Mahallesi'nde yaşayan terör gazisi Ahmet Navgasın ve Kömürler Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi İsmet Toklu'yu evlerinde ziyaret ederek, onlarla bir araya geldi.

Ev ziyaretlerinde Kaymakam Topsakaloğlu, gazilerin hal ve hatırlarını sordu, samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Gazilerle bir araya gelmenin önemine vurgu yapan Topsakaloğlu, "Tarih boyunca zor şartlara rağmen zaferler elde eden milletimizin, sahip olduğu vatan sevgisi ve istiklal ruhu tüm dünyaya örnek olmuştur. Milletimizin kazandığı büyük zaferlerin temelinde canlarını hiç çekinmeden feda eden şehitlerimiz ile gazilerimiz yer almaktadır" dedi.

Şehit, gazi ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Topsakaloğlu, kapılarının daima açık olduğunu, devletin vermiş olduğu imkanlar doğrultusunda her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti.

Gaziler de Kaymakam Topsakaloğlu'nun ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.

Topsakaloğlu'na gazileri ziyareti esnasında Kötekler Mahalle Muhtarı Mehmet Toru ve Kömürler Mahalle Muhtarı Tufan Katıran eşlik etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tuncay TOPSAKALOĞLU Bozyazı Kıbrıs Yerel Yaşam Politika Haberler

Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi

Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi

 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

 İnsanları böyle kandırıyordu! Son numarası işe yaramayınca foyası ortaya çıktı

İnsanları böyle kandırıyordu! Son numarası işe yaramayınca foyası ortaya çıktı

 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu

3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
title